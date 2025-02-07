Struct FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal
Defined in File app_worker.pb.cc
-
struct FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal
-
Public Functions
-
inline PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal()
-
inline ~FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal()
Public Members
-
FragmentExecutionRequest _instance
-
union holoscan::service::FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
