Struct Documentation

struct FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal

Public Functions

inline PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal()
inline ~FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal()

Public Members

FragmentExecutionRequest _instance
union holoscan::service::FragmentExecutionRequestDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
