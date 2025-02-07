Struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal
Defined in File multi_fragment_port_info.pb.cc
struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal
Public Functions
inline PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal()
inline ~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal()
Public Members
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo _instance
union holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
