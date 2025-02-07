NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Struct WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal

Struct Documentation

struct WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal

Public Functions

inline PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal()
inline ~WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal()

Public Members

WorkerExecutionFinishedRequest _instance
union holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
