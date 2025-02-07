Struct WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal
Defined in File app_driver.pb.cc
struct WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal
Public Functions
inline PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal()
inline ~WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal()
Public Members
WorkerExecutionFinishedRequest _instance
union holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal::[anonymous] [anonymous]
- inline PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequestDefaultTypeInternal()