Class DataBuffer
Defined in File holoinfer_buffer.hpp
class DataBuffer
HoloInfer DataBuffer Class. Holds CPU based buffer and device buffer.
Public Functions
explicit DataBuffer(holoinfer_datatype data_type = holoinfer_datatype::h_Float32, int device_id = 0)
Constructor.
- Parameters
data_type – Data type, defaults to float32
device_id – GPU device ID, defaults to 0
inline holoinfer_datatype get_datatype() const
Public Members
std::shared_ptr<Buffer> device_buffer_
std::shared_ptr<Buffer> host_buffer_
const std::shared_ptr<BufferForward> device_buffer{std::make_shared<BufferForward>(device_buffer_)}
- Deprecated:
since 2.6, use
device_buffer_instead
BufferForward host_buffer = {host_buffer_}
- Deprecated:
since 2.6, use
host_buffer_instead
