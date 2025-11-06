Enum ConditionType
Defined in File condition.hpp
enum class holoscan::ConditionType
Values:
enumerator kNone
No condition.
enumerator kMessageAvailable
Default for input port (nvidia::gxf::MessageAvailableSchedulingTerm)
enumerator kDownstreamMessageAffordable
Default for output port (nvidia::gxf::DownstreamReceptiveSchedulingTerm)
enumerator kCount
nvidia::gxf::CountSchedulingTerm
enumerator kBoolean
nvidia::gxf::BooleanSchedulingTerm
enumerator kPeriodic
nvidia::gxf::PeriodicSchedulingTerm
enumerator kAsynchronous
nvidia::gxf::AsynchronousSchedulingTerm
enumerator kExpiringMessageAvailable
nvidia::gxf::ExpiringMessageAvailableSchedulingTerm
enumerator kMultiMessageAvailable
nvidia::gxf::MultiMessageAvailableSchedulingTerm
enumerator kMultiMessageAvailableTimeout
nvidia::gxf::MessageAvailableFrequencyThrottler
