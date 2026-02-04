Enum DataLoggerQueueType
Defined in File data_logger_queue.hpp
-
enum class holoscan::DataLoggerQueueType
Queue type selection for AsyncDataLoggerResource.
Both queue types are fully thread-safe but offer different trade-offs:
LockFree: Higher throughput, per-producer FIFO ordering only
Ordered: Lower throughput, strict global FIFO ordering across all producers
Values:
-
enumerator LockFree
Lock-free queue (highest performance, per-producer FIFO only)
-
enumerator Ordered
Mutex-based queue (strict global FIFO order, lower throughput)
-
