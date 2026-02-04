Holoscan SDK v3.11.0
Enum DataLoggerQueueType

Enum Documentation

enum class holoscan::DataLoggerQueueType

Queue type selection for AsyncDataLoggerResource.

Both queue types are fully thread-safe but offer different trade-offs:

  • LockFree: Higher throughput, per-producer FIFO ordering only

  • Ordered: Lower throughput, strict global FIFO ordering across all producers

Values:

enumerator LockFree

Lock-free queue (highest performance, per-producer FIFO only)

enumerator Ordered

Mutex-based queue (strict global FIFO order, lower throughput)

