NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
Template Function holoscan::test::args
Template Function holoscan::test::args
Defined in
File test_harness.hpp
Function Documentation
template
<
typename
...
Args
>
std
::
tuple
<
Args
...
>
holoscan
::
test
::
args
(
Args
&
&
...
arguments
)
