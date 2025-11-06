Template Function holoscan::test::create_transform_equality_validator
Defined in File validation_functions.hpp
Warning
doxygenfunction: Unable to resolve function “holoscan::test::create_transform_equality_validator” with arguments (const std::vector<OutputT>&, std::function<OutputT(const InputT&)>) in doxygen xml output for project “Holoscan” from directory: _build/doxygen/xml. Potential matches:
- template<typename InputT, typename OutputT> std::function<void(const InputT&)> create_transform_equality_validator(const std::vector<OutputT> &expected_values, std::function<OutputT(const InputT&)> transform_func)
