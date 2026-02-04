Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableCondition >
Defined in File component_traits.hpp
-
template<>
struct condition_default_name<MultiMessageAvailableCondition>
-
Public Static Attributes
-
static constexpr const char *value = "multi_message_condition"
