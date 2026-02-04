File component_traits.hpp
↰ Parent directory (
include/holoscan/core)
Contents
Template Struct condition_default_name< AsynchronousCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaBufferAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaEventCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaStreamCondition >
Template Struct condition_default_name< DownstreamMessageAffordableCondition >
Template Struct condition_default_name< ExpiringMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MemoryAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableTimeoutCondition >
Template Struct operator_default_name< ops::BayerDemosaicOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeRxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeTxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::FormatConverterOp >
Template Struct operator_default_name< ops::InferenceProcessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorRxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorTxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::SegmentationPostprocessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::V4L2VideoCaptureOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamRecorderOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamReplayerOp >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< CudaGreenContextPool >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::AsyncConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::BasicConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::GXFConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::SimpleTextSerializer >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< OrConditionCombiner >
Template Struct resource_default_name< SerializationBuffer >
Template Struct resource_default_name< StdComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< StdEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< StreamOrderedAllocator >
Template Struct resource_default_name< UcxComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxHoloscanComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxSerializationBuffer >
Template Struct scheduler_default_name< EventBasedScheduler >
Template Struct scheduler_default_name< MultiThreadScheduler >