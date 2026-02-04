Template Struct scheduler_default_name

Holoscan SDK v3.11.0
Struct Documentation

template<typename SchedulerT>
struct scheduler_default_name

Type trait to provide unique default names for scheduler types.

This trait ensures that different scheduler types have unique default names when created without an explicit name parameter.

Primary template provides fallback to generic name for any scheduler types not explicitly specialized below.

Template Parameters

SchedulerT – The scheduler type.

Public Static Attributes

static constexpr const char *value = "noname_scheduler"
