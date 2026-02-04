Template Struct scheduler_default_name
Defined in File component_traits.hpp
template<typename SchedulerT>
struct scheduler_default_name
Type trait to provide unique default names for scheduler types.
This trait ensures that different scheduler types have unique default names when created without an explicit name parameter.
Primary template provides fallback to generic name for any scheduler types not explicitly specialized below.
- Template Parameters
SchedulerT – The scheduler type.
Public Static Attributes
-
static constexpr const char *value = "noname_scheduler"
