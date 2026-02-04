Variable holoscan::condition_default_name_v
Defined in File component_traits.hpp
-
template<typename ConditionT>
constexpr const char *holoscan::condition_default_name_v = condition_default_name<ConditionT>::value
Helper template variable for easier access to condition default names (C++17).
Usage: condition_default_name_v<CountCondition> returns “count_condition”
- Template Parameters
ConditionT – The condition type.
