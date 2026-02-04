Holoscan SDK v3.11.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v3.11.0  Variable holoscan::condition_default_name_v

Variable holoscan::condition_default_name_v

Variable Documentation

template<typename ConditionT>
constexpr const char *holoscan::condition_default_name_v = condition_default_name<ConditionT>::value

Helper template variable for easier access to condition default names (C++17).

Usage: condition_default_name_v<CountCondition> returns “count_condition”

Template Parameters

ConditionT – The condition type.

Previous Function PROF_DEFINE_EVENT(event_get_acquisition_timestamps, “get_acquisition_timestamps”, 0x99, 0xFF, 0x00)
Next Variable holoscan::console_output_mutex
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on Feb 4, 2026
content here