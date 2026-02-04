Template Struct resource_default_name
Defined in File component_traits.hpp
-
template<typename ResourceT>
struct resource_default_name
Type trait to provide unique default names for resource types.
This trait ensures that different resource types have unique default names when created without an explicit name parameter. This prevents naming conflicts when multiple unnamed resources of different types are added to the same operator or fragment.
Primary template provides fallback to generic name for any resource types not explicitly specialized below.
- Template Parameters
ResourceT – The resource type.
Public Static Attributes
-
static constexpr const char *value = "noname_resource"
Previous Template Struct remove_pointer< std::shared_ptr< T > >
Next Template Struct resource_default_name< AsyncBufferReceiver >