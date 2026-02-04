Template Struct resource_default_name

Holoscan SDK v3.11.0
Struct Documentation

template<typename ResourceT>
struct resource_default_name

Type trait to provide unique default names for resource types.

This trait ensures that different resource types have unique default names when created without an explicit name parameter. This prevents naming conflicts when multiple unnamed resources of different types are added to the same operator or fragment.

Primary template provides fallback to generic name for any resource types not explicitly specialized below.

Template Parameters

ResourceT – The resource type.

Public Static Attributes

static constexpr const char *value = "noname_resource"
