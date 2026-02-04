Variable holoscan::scheduler_default_name_v
Defined in File component_traits.hpp
-
template<typename SchedulerT>
constexpr const char *holoscan::scheduler_default_name_v = scheduler_default_name<SchedulerT>::value
Helper template variable for easier access to scheduler default names (C++17).
Usage: scheduler_default_name_v<GreedyScheduler> returns “greedy_scheduler”
- Template Parameters
SchedulerT – The scheduler type.
Previous Variable holoscan::resource_default_name_v
Next Variable holoscan::unexpect