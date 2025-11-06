NVIDIA Holoscan SDK v3.8.0
Typedef holoscan::Pose3d

Typedef Documentation

using holoscan::Pose3d = Pose3<double>

Pose3 with double precision.

