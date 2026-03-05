Is this page helpful? 
 1     qual_20240814145334_d2CaFA34
 2     ├── app_metadata.json
 3     ├── qual_core_stderr.log
 4     ├── qualification_statistics.csv
 5     ├── qualification_summary.csv
 6     ├── intermediate_output
 7          └── heuristics_info.csv
 8     ├── qual_core_output
 9          ├── apps_summary.csv
10          ├── runtime.properties
11          ├── status.csv
12          ├── qual_metrics
13               ├── app-001-0001
14                    ├── cluster_information.json
15                    ├── execs.csv
16                    ├── operators_stats.csv
17                    ├── persql.csv
18                    ├── stages.csv
19                    └── unsupported_operators.csv
20               └── app-002-0001
21                     ├── cluster_information.json
22                     ├── execs.csv
23                     ├── operators_stats.csv
24                     ├── persql.csv
25                     ├── stages.csv
26                     └── unsupported_operators.csv
27          ├── tuning
28             ├── app-001-0001-bootstrap.conf
29             ├── app-001-0001.conf
30             ├── app-001-0001.log
31             ├── app-002-0001-bootstrap.conf
32             ├── app-002-0001.conf
33             └── app-002-0001.log
34          └── raw_metrics
35                ├── app-001-0001
36                     ├── application_information.csv
37                     ├── application_log_path_mapping.csv
38                     ├── data_source_information.csv
39                     ├── executor_information.csv
40                     ├── io_metrics.csv
41                     ├── job_information.csv
42                     ├── job_level_aggregated_task_metrics.csv
43                     ├── profile.log
44                     ├── spark_properties.csv
45                     ├── sql_duration_and_executor_cpu_time_percent.csv
46                     ├── sql_level_aggregated_task_metrics.csv
47                     ├── sql_plan_info_pre_aqe.json
48                     ├── sql_plan_metrics_for_application.csv
49                     ├── sql_to_stage_information.csv
50                     ├── stage_level_aggregated_task_metrics.csv
51                     ├── stage_level_all_metrics.csv
52                     ├── system_properties.csv
53                     ├── wholestagecodegen_mapping.csv
54                     └── write_operations.csv
55                └── app-002-0001
56                      ├── application_information.csv
57                      ├── application_log_path_mapping.csv
58                      ├── data_source_information.csv
59                      ├── executor_information.csv
60                      ├── io_metrics.csv
61                      ├── job_information.csv
62                      ├── job_level_aggregated_task_metrics.csv
63                      ├── profile.log
64                      ├── spark_properties.csv
65                      ├── sql_duration_and_executor_cpu_time_percent.csv
66                      ├── sql_level_aggregated_task_metrics.csv
67                      ├── sql_plan_info_pre_aqe.json
68                      ├── sql_plan_metrics_for_application.csv
69                      ├── sql_to_stage_information.csv
70                      ├── stage_level_aggregated_task_metrics.csv
71                      ├── stage_level_all_metrics.csv
72                      ├── system_properties.csv
73                      ├── wholestagecodegen_mapping.csv
74                      └── write_operations.csv
75     └── xgboost_predictions
76         ├── feature_importance.csv
77         ├── features.csv
78         ├── per_app.csv
79         ├── per_sql.csv
80         └── shap_values.csv
