NVIDIA Modulus Core v0.4.0

- Simple Training and Inference recipe
- Simple Logging and Checkpointing recipe
- Modulus Models
- Modulus Datapipes
- Modulus Metrics
- Modulus Deploy
- Modulus Distributed
- Modulus Utils
- Modulus Launch Logging
- Modulus Launch Utils
- ERA5 Data Downloader and Converter
- Adaptive Fourier Neural Operator (AFNO) for weather forecasting
- Deep Learning Weather Prediction (DLWP) model for weather forecasting
- GraphCast for weather forecasting
- AeroGraphNet for external aerodynamic evaluation
- MeshGraphNet for transient vortex shedding
- Fourier Neural Operater for Darcy Flow
- Nested Fourier Neural Operater for Darcy Flow
- RNN for transient 2D Navier Stokes flow
- RNN for transient 3D Gray Scott system