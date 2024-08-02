NVIDIA Holoscan SDK v2.2.0
Class GXFScheduler

Inheritance Relationships

Base Types

Derived Types

Class Documentation

class GXFScheduler : public holoscan::Scheduler, public holoscan::gxf::GXFComponent

Subclassed by holoscan::GreedyScheduler, holoscan::MultiThreadScheduler

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Scheduler, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFScheduler(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFScheduler() = default
virtual std::shared_ptr<Clock> clock() = 0

Get the Clock used by the scheduler.

Returns

The Clock used by the scheduler.

virtual const char *gxf_typename() const = 0

Get the type name of the GXF scheduler.

The returned string is the type name of the GXF scheduler and is used to create the GXF scheduler.

Example: “nvidia::holoscan::GreedyScheduler”

Returns

The type name of the GXF scheduler.

virtual nvidia::gxf::Clock *gxf_clock()

Get the GXF Clock pointer.

Returns

The GXF clock pointer used by the scheduler.

