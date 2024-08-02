Class AppWorkerClient
Defined in File client.hpp
class AppWorkerClient
Public Functions
const std::string &ip_address() const
std::vector<int32_t> available_ports(uint32_t number_of_ports, uint32_t min_port = kMinNetworkPort, uint32_t max_port = kMaxNetworkPort, const std::vector<uint32_t> &used_ports = {})
MultipleFragmentsPortMap fragment_port_info(const std::vector<std::string> &fragment_names)
bool terminate_worker(AppWorkerTerminationCode code)
