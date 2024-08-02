Class AppWorkerServiceImpl
Defined in File service_impl.hpp
Base Type
public AppWorkerService::Service
class AppWorkerServiceImpl : public AppWorkerService::Service
Public Functions
explicit AppWorkerServiceImpl(holoscan::AppWorker *app_worker)
grpc::Status GetAvailablePorts(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override
grpc::Status GetFragmentInfo(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, holoscan::service::FragmentInfoResponse *response) override
grpc::Status ExecuteFragments(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override
grpc::Status TerminateWorker(grpc::ServerContext *context, const holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override
