Class Endpoint
Defined in File endpoint.hpp
Base Type
public holoscan::Endpoint(Class Endpoint)
class Endpoint : public holoscan::Endpoint
GXF serialization endpoint wrapper.
This class is a non-owning wrapper around a GXF Endpoint. It is constructed via a pointer to an existing nvidia::gxf::Endpoint and its methods dispatch to that endpoint.
Public Types
using MemoryStorageType = nvidia::gxf::MemoryStorageType
Public Functions
Endpoint() = default
Endpoint(Endpoint&&) = default
~Endpoint() override = default
inline explicit Endpoint(nvidia::gxf::Endpoint *gxf_endpoint)
virtual bool is_write_available() override
virtual bool is_read_available() override
virtual expected<size_t, RuntimeError> write(const void *data, size_t size) override
virtual expected<size_t, RuntimeError> read(void *data, size_t size) override
virtual expected<void, RuntimeError> write_ptr(const void *pointer, size_t size, holoscan::MemoryStorageType type) override
