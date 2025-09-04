Enum OperatorStatus
Defined in File operator_status.hpp
enum class holoscan::OperatorStatus
Enum representing the status of an operator.
This enum defines the possible statuses of an operator in the Holoscan SDK. It maps the GXF entity status values to human-readable operator statuses.
Values:
enumerator kNotStarted
Operator is created but not started (GXF_ENTITY_STATUS_NOT_STARTED)
enumerator kStartPending
Operator is pending to start (GXF_ENTITY_STATUS_START_PENDING)
enumerator kStarted
Operator is started (GXF_ENTITY_STATUS_STARTED)
enumerator kTickPending
Operator is pending to tick (compute) (GXF_ENTITY_STATUS_TICK_PENDING)
enumerator kTicking
Operator is currently ticking (in compute) (GXF_ENTITY_STATUS_TICKING)
enumerator kIdle
Operator is idle (GXF_ENTITY_STATUS_IDLE)
enumerator kStopPending
Operator is pending to stop (GXF_ENTITY_STATUS_STOP_PENDING)
