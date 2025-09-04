Topics
NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver
Function holoscan::gxf::get_gxf_receiver
Defined in
File gxf_io_context.hpp
Function Documentation
nvidia
::
gxf
::
Receiver
*
holoscan
::
gxf
::
get_gxf_receiver
(
const
std
::
shared_ptr
<
IOSpec
>
&
input_spec
)
