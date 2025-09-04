NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0  Function PROF_DEFINE_EVENT(event_log_data, “log_data”, 0x99, 0x33, 0xFF)

Function PROF_DEFINE_EVENT(event_log_data, “log_data”, 0x99, 0x33, 0xFF)

Function Documentation

Warning

doxygenfunction: Unable to resolve function “PROF_DEFINE_EVENT” with arguments “(event_log_data, “log_data”, 0x99, 0x33, 0xFF)”. Could not parse arguments. Parsing eror is Invalid C++ declaration: Expected identifier in nested name. [error at 17] (event_log_data, “log_data”, 0x99, 0x33, 0xFF) —————–^
Previous Function PROF_DEFINE_EVENT(event_data_logging, “data_logging”, 0x99, 0x33, 0xFF)
Next Function PROF_DEFINE_EVENT(event_log_tensor, “log_tensor”, 0x99, 0x33, 0xFF)
© Copyright 2022-2025, NVIDIA. Last updated on Sep 4, 2025.
content here