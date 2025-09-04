Template Struct is_yaml_convertable

NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
Inheritance Relationships

Base Type

  • public std::integral_constant< bool, !(std::is_same_v< IOSpec *, base_type_t< T > >||std::is_same_v< std::shared_ptr< Resource >, base_type_t< T > >||std::is_same_v< std::shared_ptr< Condition >, base_type_t< T > >)>

Struct Documentation

template<typename T>
struct is_yaml_convertable : public std::integral_constant<bool, !(std::is_same_v<IOSpec*, base_type_t<T>> || std::is_same_v<std::shared_ptr<Resource>, base_type_t<T>> || std::is_same_v<std::shared_ptr<Condition>, base_type_t<T>>)>
