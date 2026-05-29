Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Menu
Docs Hub
Topics
Topics
AR / VR
Cybersecurity
Edge Computing
Recommenders / Personalization
Computer Vision / Video Analytics
Data Center / Cloud
Generative AI / LLMs
Robotics
Content Creation / Rendering
Data Science
Networking
Simulation / Modeling / Design
Conversational AI
NVIDIA Developer
Blog
Forums
Sign In
Holoscan SDK v4.2.0
Submit Search
Submit Search
NVIDIA Docs Hub Homepage
NVIDIA Holoscan
Holoscan SDK v4.2.0
Define _HOLOSCAN_EXTERNAL_API_
Define _HOLOSCAN_EXTERNAL_API_
Defined in
File holoinfer_constants.hpp
Define Documentation
_HOLOSCAN_EXTERNAL_API_
Previous
Define _HOLOSCAN_EXTERNAL_API_
Next
Define CudaCheck
© Copyright 2022-2026, NVIDIA.
Last updated on May 29, 2026
Close
content here