NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Function holoscan::service::IOType_descriptor

Function holoscan::service::IOType_descriptor

Function Documentation

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::EnumDescriptor *holoscan::service::IOType_descriptor()
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here