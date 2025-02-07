Topics
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Template Function holoscan::deserialize_vector_of_vectors
Template Function holoscan::deserialize_vector_of_vectors
Defined in
File codecs.hpp
Function Documentation
template
<
typename
typeT
>
static
inline
expected
<
typeT
,
RuntimeError
>
holoscan
::
deserialize_vector_of_vectors
(
Endpoint
*
endpoint
)
Last updated on Feb 7, 2025
