NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Template Function holoscan::serialize_trivial_type

Template Function holoscan::serialize_trivial_type

Function Documentation

template<typename typeT>
static inline expected<size_t, RuntimeError> holoscan::serialize_trivial_type(const typeT &value, Endpoint *endpoint)
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here