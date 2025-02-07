NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Specialized Template Function GetEnumDescriptor< ::holoscan::service::ErrorCode >

Specialized Template Function GetEnumDescriptor< ::holoscan::service::ErrorCode >

Function Documentation

template<>
inline const EnumDescriptor *GetEnumDescriptor<::holoscan::service::ErrorCode>()
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here