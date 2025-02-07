Function holoscan::inference::is_platform_aarch64

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Function Documentation

bool holoscan::inference::is_platform_aarch64()

Checks if the processor is arm based.

