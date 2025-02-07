Function holoscan::viz::Begin

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Function Documentation

void holoscan::viz::Begin()

Start recording layer definitions.

