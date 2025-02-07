Program Listing for File app_worker.grpc.pb.cc
↰ Return to documentation for file (
src/core/services/generated/app_worker.grpc.pb.cc)
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: app_worker.proto
#include "app_worker.pb.h"
#include "app_worker.grpc.pb.h"
#include <functional>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/impl/channel_interface.h>
#include <grpcpp/impl/client_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_service_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace holoscan {
namespace service {
static const char* AppWorkerService_method_names[] = {
"/holoscan.service.AppWorkerService/GetAvailablePorts",
"/holoscan.service.AppWorkerService/GetFragmentInfo",
"/holoscan.service.AppWorkerService/ExecuteFragments",
"/holoscan.service.AppWorkerService/TerminateWorker",
};
std::unique_ptr< AppWorkerService::Stub> AppWorkerService::NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options) {
(void)options;
std::unique_ptr< AppWorkerService::Stub> stub(new AppWorkerService::Stub(channel, options));
return stub;
}
AppWorkerService::Stub::Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options)
: channel_(channel), rpcmethod_GetAvailablePorts_(AppWorkerService_method_names[0], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
, rpcmethod_GetFragmentInfo_(AppWorkerService_method_names[1], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
, rpcmethod_ExecuteFragments_(AppWorkerService_method_names[2], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
, rpcmethod_TerminateWorker_(AppWorkerService_method_names[3], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
{}
::grpc::Status AppWorkerService::Stub::GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_GetAvailablePorts_, context, request, response);
}
void AppWorkerService::Stub::async::GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_GetAvailablePorts_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorkerService::Stub::async::GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_GetAvailablePorts_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorkerService::Stub::PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_GetAvailablePorts_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::AvailablePortsResponse>* AppWorkerService::Stub::AsyncGetAvailablePortsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncGetAvailablePortsRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
::grpc::Status AppWorkerService::Stub::GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest& request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_GetFragmentInfo_, context, request, response);
}
void AppWorkerService::Stub::async::GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest* request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_GetFragmentInfo_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorkerService::Stub::async::GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest* request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_GetFragmentInfo_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentInfoResponse>* AppWorkerService::Stub::PrepareAsyncGetFragmentInfoRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::FragmentInfoResponse, ::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_GetFragmentInfo_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentInfoResponse>* AppWorkerService::Stub::AsyncGetFragmentInfoRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncGetFragmentInfoRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
::grpc::Status AppWorkerService::Stub::ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_ExecuteFragments_, context, request, response);
}
void AppWorkerService::Stub::async::ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_ExecuteFragments_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorkerService::Stub::async::ExecuteFragments(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_ExecuteFragments_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorkerService::Stub::PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_ExecuteFragments_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>* AppWorkerService::Stub::AsyncExecuteFragmentsRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncExecuteFragmentsRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
::grpc::Status AppWorkerService::Stub::TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_TerminateWorker_, context, request, response);
}
void AppWorkerService::Stub::async::TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_TerminateWorker_, context, request, response, std::move(f));
}
void AppWorkerService::Stub::async::TerminateWorker(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_TerminateWorker_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AppWorkerService::Stub::PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_TerminateWorker_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>* AppWorkerService::Stub::AsyncTerminateWorkerRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncTerminateWorkerRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
AppWorkerService::Service::Service() {
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorkerService_method_names[0],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorkerService::Service, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorkerService::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* req,
::holoscan::service::AvailablePortsResponse* resp) {
return service->GetAvailablePorts(ctx, req, resp);
}, this)));
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorkerService_method_names[1],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorkerService::Service, ::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorkerService::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest* req,
::holoscan::service::FragmentInfoResponse* resp) {
return service->GetFragmentInfo(ctx, req, resp);
}, this)));
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorkerService_method_names[2],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorkerService::Service, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorkerService::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* req,
::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* resp) {
return service->ExecuteFragments(ctx, req, resp);
}, this)));
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
AppWorkerService_method_names[3],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< AppWorkerService::Service, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](AppWorkerService::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* req,
::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* resp) {
return service->TerminateWorker(ctx, req, resp);
}, this)));
}
AppWorkerService::Service::~Service() {
}
::grpc::Status AppWorkerService::Service::GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest* request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
::grpc::Status AppWorkerService::Service::GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest* request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
::grpc::Status AppWorkerService::Service::ExecuteFragments(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest* request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
::grpc::Status AppWorkerService::Service::TerminateWorker(::grpc::ServerContext* context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest* request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
} // namespace holoscan
} // namespace service