Program Listing for File health_checking.grpc.pb.cc
↰ Return to documentation for file (
src/core/services/generated/health_checking.grpc.pb.cc)
// Generated by the gRPC C++ plugin.
// If you make any local change, they will be lost.
// source: health_checking.proto
#include "health_checking.pb.h"
#include "health_checking.grpc.pb.h"
#include <functional>
#include <grpcpp/support/async_stream.h>
#include <grpcpp/support/async_unary_call.h>
#include <grpcpp/impl/channel_interface.h>
#include <grpcpp/impl/client_unary_call.h>
#include <grpcpp/support/client_callback.h>
#include <grpcpp/support/message_allocator.h>
#include <grpcpp/support/method_handler.h>
#include <grpcpp/impl/rpc_service_method.h>
#include <grpcpp/support/server_callback.h>
#include <grpcpp/impl/server_callback_handlers.h>
#include <grpcpp/server_context.h>
#include <grpcpp/impl/service_type.h>
#include <grpcpp/support/sync_stream.h>
namespace grpc {
namespace health {
namespace v1 {
static const char* Health_method_names[] = {
"/grpc.health.v1.Health/Check",
"/grpc.health.v1.Health/Watch",
};
std::unique_ptr< Health::Stub> Health::NewStub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options) {
(void)options;
std::unique_ptr< Health::Stub> stub(new Health::Stub(channel, options));
return stub;
}
Health::Stub::Stub(const std::shared_ptr< ::grpc::ChannelInterface>& channel, const ::grpc::StubOptions& options)
: channel_(channel), rpcmethod_Check_(Health_method_names[0], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC, channel)
, rpcmethod_Watch_(Health_method_names[1], options.suffix_for_stats(),::grpc::internal::RpcMethod::SERVER_STREAMING, channel)
{}
::grpc::Status Health::Stub::Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response) {
return ::grpc::internal::BlockingUnaryCall< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), rpcmethod_Check_, context, request, response);
}
void Health::Stub::async::Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, std::function<void(::grpc::Status)> f) {
::grpc::internal::CallbackUnaryCall< ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_Check_, context, request, response, std::move(f));
}
void Health::Stub::async::Check(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response, ::grpc::ClientUnaryReactor* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackUnaryFactory::Create< ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_Check_, context, request, response, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Health::Stub::PrepareAsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncResponseReaderHelper::Create< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(channel_.get(), cq, rpcmethod_Check_, context, request);
}
::grpc::ClientAsyncResponseReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Health::Stub::AsyncCheckRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
auto* result =
this->PrepareAsyncCheckRaw(context, request, cq);
result->StartCall();
return result;
}
::grpc::ClientReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Health::Stub::WatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request) {
return ::grpc::internal::ClientReaderFactory< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>::Create(channel_.get(), rpcmethod_Watch_, context, request);
}
void Health::Stub::async::Watch(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ClientReadReactor< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* reactor) {
::grpc::internal::ClientCallbackReaderFactory< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>::Create(stub_->channel_.get(), stub_->rpcmethod_Watch_, context, request, reactor);
}
::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Health::Stub::AsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq, void* tag) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncReaderFactory< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>::Create(channel_.get(), cq, rpcmethod_Watch_, context, request, true, tag);
}
::grpc::ClientAsyncReader< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* Health::Stub::PrepareAsyncWatchRaw(::grpc::ClientContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest& request, ::grpc::CompletionQueue* cq) {
return ::grpc::internal::ClientAsyncReaderFactory< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>::Create(channel_.get(), cq, rpcmethod_Watch_, context, request, false, nullptr);
}
Health::Service::Service() {
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
Health_method_names[0],
::grpc::internal::RpcMethod::NORMAL_RPC,
new ::grpc::internal::RpcMethodHandler< Health::Service, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse, ::grpc::protobuf::MessageLite, ::grpc::protobuf::MessageLite>(
[](Health::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* req,
::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* resp) {
return service->Check(ctx, req, resp);
}, this)));
AddMethod(new ::grpc::internal::RpcServiceMethod(
Health_method_names[1],
::grpc::internal::RpcMethod::SERVER_STREAMING,
new ::grpc::internal::ServerStreamingHandler< Health::Service, ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>(
[](Health::Service* service,
::grpc::ServerContext* ctx,
const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* req,
::grpc::ServerWriter<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* writer) {
return service->Watch(ctx, req, writer);
}, this)));
}
Health::Service::~Service() {
}
::grpc::Status Health::Service::Check(::grpc::ServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse* response) {
(void) context;
(void) request;
(void) response;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
::grpc::Status Health::Service::Watch(::grpc::ServerContext* context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest* request, ::grpc::ServerWriter< ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>* writer) {
(void) context;
(void) request;
(void) writer;
return ::grpc::Status(::grpc::StatusCode::UNIMPLEMENTED, "");
}
} // namespace grpc
} // namespace health
} // namespace v1