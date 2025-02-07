Program Listing for File multi_fragment_port_info.pb.cc
// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!
// source: multi_fragment_port_info.proto
#include "multi_fragment_port_info.pb.h"
#include <algorithm>
#include <google/protobuf/io/coded_stream.h>
#include <google/protobuf/extension_set.h>
#include <google/protobuf/wire_format_lite.h>
#include <google/protobuf/descriptor.h>
#include <google/protobuf/generated_message_reflection.h>
#include <google/protobuf/reflection_ops.h>
#include <google/protobuf/wire_format.h>
// @@protoc_insertion_point(includes)
#include <google/protobuf/port_def.inc>
PROTOBUF_PRAGMA_INIT_SEG
namespace _pb = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID;
namespace _pbi = _pb::internal;
namespace holoscan {
namespace service {
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(
::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
/*decltype(_impl_._has_bits_)*/{}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, /*decltype(_impl_.input_names_)*/{}
, /*decltype(_impl_.output_names_)*/{}
, /*decltype(_impl_.receiver_names_)*/{}
, /*decltype(_impl_.operator_name_)*/{&::_pbi::fixed_address_empty_string, ::_pbi::ConstantInitialized{}}} {}
struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal {
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal()
: _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal() {}
union {
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo _instance;
};
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_;
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(
::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
/*decltype(_impl_._has_bits_)*/{}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, /*decltype(_impl_.operators_info_)*/{}
, /*decltype(_impl_.fragment_name_)*/{&::_pbi::fixed_address_empty_string, ::_pbi::ConstantInitialized{}}} {}
struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal {
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal()
: _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal() {}
union {
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo _instance;
};
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_;
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(
::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
/*decltype(_impl_.targets_info_)*/{}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}} {}
struct MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal {
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal()
: _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
~MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal() {}
union {
MultiFragmentPortInfo _instance;
};
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_default_instance_;
} // namespace service
} // namespace holoscan
static ::_pb::Metadata file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[3];
static constexpr ::_pb::EnumDescriptor const** file_level_enum_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = nullptr;
static constexpr ::_pb::ServiceDescriptor const** file_level_service_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = nullptr;
const uint32_t TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto::offsets[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) = {
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_._has_bits_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _internal_metadata_),
~0u, // no _extensions_
~0u, // no _oneof_case_
~0u, // no _weak_field_map_
~0u, // no _inlined_string_donated_
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.operator_name_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.input_names_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.output_names_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.receiver_names_),
0,
~0u,
~0u,
~0u,
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_._has_bits_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _internal_metadata_),
~0u, // no _extensions_
~0u, // no _oneof_case_
~0u, // no _weak_field_map_
~0u, // no _inlined_string_donated_
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_.fragment_name_),
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_.operators_info_),
0,
~0u,
~0u, // no _has_bits_
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo, _internal_metadata_),
~0u, // no _extensions_
~0u, // no _oneof_case_
~0u, // no _weak_field_map_
~0u, // no _inlined_string_donated_
PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo, _impl_.targets_info_),
};
static const ::_pbi::MigrationSchema schemas[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) = {
{ 0, 10, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo)},
{ 14, 22, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo)},
{ 24, -1, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo)},
};
static const ::_pb::Message* const file_default_instances[] = {
&::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_._instance,
&::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_._instance,
&::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_default_instance_._instance,
};
const char descriptor_table_protodef_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) =
"\n\036multi_fragment_port_info.proto\022\020holosc"
"an.service\"\202\003\n\025MultiFragmentPortInfo\022N\n\014"
"targets_info\030\001\003(\01328.holoscan.service.Mu"
"ltiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo\032\203\001\n"
"\020OperatorPortInfo\022\032\n\roperator_name\030\001\001(\t"
"H\000\210\001\001\022\023\n\013input_names\030\002\003(\t\022\024\n\014output_nam"
"es\030\003\003(\t\022\026\n\016receiver_names\030\004\003(\tB\020\n\016_ope"
"rator_name\032\222\001\n\020FragmentPortInfo\022\032\n\rfragm"
"ent_name\030\001\001(\tH\000\210\001\001\022P\n\016operators_info\030\002"
"\003(\01328.holoscan.service.MultiFragmentPort"
"Info.OperatorPortInfoB\020\n\016_fragment_nameb"
"\006proto3"
;
static ::_pbi::once_flag descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once;
const ::_pbi::DescriptorTable descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = {
false, false, 447, descriptor_table_protodef_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
"multi_fragment_port_info.proto",
&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once, nullptr, 0, 3,
schemas, file_default_instances, TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto::offsets,
file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto, file_level_enum_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
file_level_service_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_WEAK const ::_pbi::DescriptorTable* descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter() {
return &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
}
// Force running AddDescriptors() at dynamic initialization time.
PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY2 static ::_pbi::AddDescriptorsRunner dynamic_init_dummy_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto(&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto);
namespace holoscan {
namespace service {
// ===================================================================
class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_Internal {
public:
using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo>()._impl_._has_bits_);
static void set_has_operator_name(HasBits* has_bits) {
(*has_bits)[0] |= 1u;
}
};
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
SharedCtor(arena, is_message_owned);
// @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* const _this = this; (void)_this;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_._has_bits_){from._impl_._has_bits_}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, decltype(_impl_.input_names_){from._impl_.input_names_}
, decltype(_impl_.output_names_){from._impl_.output_names_}
, decltype(_impl_.receiver_names_){from._impl_.receiver_names_}
, decltype(_impl_.operator_name_){}};
_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
_impl_.operator_name_.InitDefault();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
_impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (from._internal_has_operator_name()) {
_this->_impl_.operator_name_.Set(from._internal_operator_name(),
_this->GetArenaForAllocation());
}
// @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SharedCtor(
::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
(void)arena;
(void)is_message_owned;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_._has_bits_){}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, decltype(_impl_.input_names_){arena}
, decltype(_impl_.output_names_){arena}
, decltype(_impl_.receiver_names_){arena}
, decltype(_impl_.operator_name_){}
};
_impl_.operator_name_.InitDefault();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
_impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
}
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo() {
// @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
(void)arena;
return;
}
SharedDtor();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SharedDtor() {
GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
_impl_.input_names_.~RepeatedPtrField();
_impl_.output_names_.~RepeatedPtrField();
_impl_.receiver_names_.~RepeatedPtrField();
_impl_.operator_name_.Destroy();
}
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
_impl_._cached_size_.Set(size);
}
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
_impl_.input_names_.Clear();
_impl_.output_names_.Clear();
_impl_.receiver_names_.Clear();
cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
_impl_.operator_name_.ClearNonDefaultToEmpty();
}
_impl_._has_bits_.Clear();
_internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}
const char* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
_Internal::HasBits has_bits{};
while (!ctx->Done(&ptr)) {
uint32_t tag;
ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
switch (tag >> 3) {
// optional string operator_name = 1;
case 1:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
auto str = _internal_mutable_operator_name();
ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
CHK_(ptr);
CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name"));
} else
goto handle_unusual;
continue;
// repeated string input_names = 2;
case 2:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 18)) {
ptr -= 1;
do {
ptr += 1;
auto str = _internal_add_input_names();
ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
CHK_(ptr);
CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names"));
if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
} while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<18>(ptr));
} else
goto handle_unusual;
continue;
// repeated string output_names = 3;
case 3:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 26)) {
ptr -= 1;
do {
ptr += 1;
auto str = _internal_add_output_names();
ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
CHK_(ptr);
CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names"));
if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
} while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<26>(ptr));
} else
goto handle_unusual;
continue;
// repeated string receiver_names = 4;
case 4:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 34)) {
ptr -= 1;
do {
ptr += 1;
auto str = _internal_add_receiver_names();
ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
CHK_(ptr);
CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names"));
if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
} while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<34>(ptr));
} else
goto handle_unusual;
continue;
default:
goto handle_unusual;
} // switch
handle_unusual:
if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
CHK_(ptr);
ctx->SetLastTag(tag);
goto message_done;
}
ptr = UnknownFieldParse(
tag,
_internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
ptr, ctx);
CHK_(ptr != nullptr);
} // while
message_done:
_impl_._has_bits_.Or(has_bits);
return ptr;
failure:
ptr = nullptr;
goto message_done;
#undef CHK_
}
uint8_t* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
// optional string operator_name = 1;
if (_internal_has_operator_name()) {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
this->_internal_operator_name().data(), static_cast<int>(this->_internal_operator_name().length()),
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
"holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name");
target = stream->WriteStringMaybeAliased(
1, this->_internal_operator_name(), target);
}
// repeated string input_names = 2;
for (int i = 0, n = this->_internal_input_names_size(); i < n; i++) {
const auto& s = this->_internal_input_names(i);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
s.data(), static_cast<int>(s.length()),
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
"holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names");
target = stream->WriteString(2, s, target);
}
// repeated string output_names = 3;
for (int i = 0, n = this->_internal_output_names_size(); i < n; i++) {
const auto& s = this->_internal_output_names(i);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
s.data(), static_cast<int>(s.length()),
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
"holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names");
target = stream->WriteString(3, s, target);
}
// repeated string receiver_names = 4;
for (int i = 0, n = this->_internal_receiver_names_size(); i < n; i++) {
const auto& s = this->_internal_receiver_names(i);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
s.data(), static_cast<int>(s.length()),
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
"holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names");
target = stream->WriteString(4, s, target);
}
if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
_internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
}
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
return target;
}
size_t MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
size_t total_size = 0;
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
// repeated string input_names = 2;
total_size += 1 *
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.input_names_.size());
for (int i = 0, n = _impl_.input_names_.size(); i < n; i++) {
total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
_impl_.input_names_.Get(i));
}
// repeated string output_names = 3;
total_size += 1 *
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.output_names_.size());
for (int i = 0, n = _impl_.output_names_.size(); i < n; i++) {
total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
_impl_.output_names_.Get(i));
}
// repeated string receiver_names = 4;
total_size += 1 *
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.receiver_names_.size());
for (int i = 0, n = _impl_.receiver_names_.size(); i < n; i++) {
total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
_impl_.receiver_names_.Get(i));
}
// optional string operator_name = 1;
cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
total_size += 1 +
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
this->_internal_operator_name());
}
return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_class_data_ = {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo*>(&to_msg);
auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo&>(from_msg);
// @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
_this->_impl_.input_names_.MergeFrom(from._impl_.input_names_);
_this->_impl_.output_names_.MergeFrom(from._impl_.output_names_);
_this->_impl_.receiver_names_.MergeFrom(from._impl_.receiver_names_);
if (from._internal_has_operator_name()) {
_this->_internal_set_operator_name(from._internal_operator_name());
}
_this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
if (&from == this) return;
Clear();
MergeFrom(from);
}
bool MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::IsInitialized() const {
return true;
}
void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* other) {
using std::swap;
auto* lhs_arena = GetArenaForAllocation();
auto* rhs_arena = other->GetArenaForAllocation();
_internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
swap(_impl_._has_bits_[0], other->_impl_._has_bits_[0]);
_impl_.input_names_.InternalSwap(&other->_impl_.input_names_);
_impl_.output_names_.InternalSwap(&other->_impl_.output_names_);
_impl_.receiver_names_.InternalSwap(&other->_impl_.receiver_names_);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr::InternalSwap(
&_impl_.operator_name_, lhs_arena,
&other->_impl_.operator_name_, rhs_arena
);
}
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::GetMetadata() const {
return ::_pbi::AssignDescriptors(
&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[0]);
}
// ===================================================================
class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_Internal {
public:
using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>()._impl_._has_bits_);
static void set_has_fragment_name(HasBits* has_bits) {
(*has_bits)[0] |= 1u;
}
};
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
SharedCtor(arena, is_message_owned);
// @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* const _this = this; (void)_this;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_._has_bits_){from._impl_._has_bits_}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, decltype(_impl_.operators_info_){from._impl_.operators_info_}
, decltype(_impl_.fragment_name_){}};
_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
_impl_.fragment_name_.InitDefault();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
_impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
if (from._internal_has_fragment_name()) {
_this->_impl_.fragment_name_.Set(from._internal_fragment_name(),
_this->GetArenaForAllocation());
}
// @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SharedCtor(
::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
(void)arena;
(void)is_message_owned;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_._has_bits_){}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
, decltype(_impl_.operators_info_){arena}
, decltype(_impl_.fragment_name_){}
};
_impl_.fragment_name_.InitDefault();
#ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
_impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
#endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
}
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() {
// @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
(void)arena;
return;
}
SharedDtor();
}
inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SharedDtor() {
GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
_impl_.operators_info_.~RepeatedPtrField();
_impl_.fragment_name_.Destroy();
}
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
_impl_._cached_size_.Set(size);
}
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
_impl_.operators_info_.Clear();
cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
_impl_.fragment_name_.ClearNonDefaultToEmpty();
}
_impl_._has_bits_.Clear();
_internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}
const char* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
_Internal::HasBits has_bits{};
while (!ctx->Done(&ptr)) {
uint32_t tag;
ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
switch (tag >> 3) {
// optional string fragment_name = 1;
case 1:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
auto str = _internal_mutable_fragment_name();
ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
CHK_(ptr);
CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name"));
} else
goto handle_unusual;
continue;
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
case 2:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 18)) {
ptr -= 1;
do {
ptr += 1;
ptr = ctx->ParseMessage(_internal_add_operators_info(), ptr);
CHK_(ptr);
if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
} while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<18>(ptr));
} else
goto handle_unusual;
continue;
default:
goto handle_unusual;
} // switch
handle_unusual:
if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
CHK_(ptr);
ctx->SetLastTag(tag);
goto message_done;
}
ptr = UnknownFieldParse(
tag,
_internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
ptr, ctx);
CHK_(ptr != nullptr);
} // while
message_done:
_impl_._has_bits_.Or(has_bits);
return ptr;
failure:
ptr = nullptr;
goto message_done;
#undef CHK_
}
uint8_t* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
// optional string fragment_name = 1;
if (_internal_has_fragment_name()) {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
this->_internal_fragment_name().data(), static_cast<int>(this->_internal_fragment_name().length()),
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
"holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name");
target = stream->WriteStringMaybeAliased(
1, this->_internal_fragment_name(), target);
}
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
for (unsigned i = 0,
n = static_cast<unsigned>(this->_internal_operators_info_size()); i < n; i++) {
const auto& repfield = this->_internal_operators_info(i);
target = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::
InternalWriteMessage(2, repfield, repfield.GetCachedSize(), target, stream);
}
if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
_internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
}
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
return target;
}
size_t MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
size_t total_size = 0;
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
total_size += 1UL * this->_internal_operators_info_size();
for (const auto& msg : this->_impl_.operators_info_) {
total_size +=
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::MessageSize(msg);
}
// optional string fragment_name = 1;
cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
total_size += 1 +
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
this->_internal_fragment_name());
}
return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_class_data_ = {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo*>(&to_msg);
auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo&>(from_msg);
// @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
_this->_impl_.operators_info_.MergeFrom(from._impl_.operators_info_);
if (from._internal_has_fragment_name()) {
_this->_internal_set_fragment_name(from._internal_fragment_name());
}
_this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
if (&from == this) return;
Clear();
MergeFrom(from);
}
bool MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::IsInitialized() const {
return true;
}
void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* other) {
using std::swap;
auto* lhs_arena = GetArenaForAllocation();
auto* rhs_arena = other->GetArenaForAllocation();
_internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
swap(_impl_._has_bits_[0], other->_impl_._has_bits_[0]);
_impl_.operators_info_.InternalSwap(&other->_impl_.operators_info_);
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr::InternalSwap(
&_impl_.fragment_name_, lhs_arena,
&other->_impl_.fragment_name_, rhs_arena
);
}
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::GetMetadata() const {
return ::_pbi::AssignDescriptors(
&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[1]);
}
// ===================================================================
class MultiFragmentPortInfo::_Internal {
public:
};
MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
bool is_message_owned)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
SharedCtor(arena, is_message_owned);
// @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo& from)
: ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
MultiFragmentPortInfo* const _this = this; (void)_this;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_.targets_info_){from._impl_.targets_info_}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}};
_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
// @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
}
inline void MultiFragmentPortInfo::SharedCtor(
::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
(void)arena;
(void)is_message_owned;
new (&_impl_) Impl_{
decltype(_impl_.targets_info_){arena}
, /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
};
}
MultiFragmentPortInfo::~MultiFragmentPortInfo() {
// @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
(void)arena;
return;
}
SharedDtor();
}
inline void MultiFragmentPortInfo::SharedDtor() {
GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
_impl_.targets_info_.~RepeatedPtrField();
}
void MultiFragmentPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
_impl_._cached_size_.Set(size);
}
void MultiFragmentPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
_impl_.targets_info_.Clear();
_internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}
const char* MultiFragmentPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
while (!ctx->Done(&ptr)) {
uint32_t tag;
ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
switch (tag >> 3) {
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
case 1:
if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
ptr -= 1;
do {
ptr += 1;
ptr = ctx->ParseMessage(_internal_add_targets_info(), ptr);
CHK_(ptr);
if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
} while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<10>(ptr));
} else
goto handle_unusual;
continue;
default:
goto handle_unusual;
} // switch
handle_unusual:
if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
CHK_(ptr);
ctx->SetLastTag(tag);
goto message_done;
}
ptr = UnknownFieldParse(
tag,
_internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
ptr, ctx);
CHK_(ptr != nullptr);
} // while
message_done:
return ptr;
failure:
ptr = nullptr;
goto message_done;
#undef CHK_
}
uint8_t* MultiFragmentPortInfo::_InternalSerialize(
uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
for (unsigned i = 0,
n = static_cast<unsigned>(this->_internal_targets_info_size()); i < n; i++) {
const auto& repfield = this->_internal_targets_info(i);
target = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::
InternalWriteMessage(1, repfield, repfield.GetCachedSize(), target, stream);
}
if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
_internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
}
// @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
return target;
}
size_t MultiFragmentPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
size_t total_size = 0;
uint32_t cached_has_bits = 0;
// Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
(void) cached_has_bits;
// repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
total_size += 1UL * this->_internal_targets_info_size();
for (const auto& msg : this->_impl_.targets_info_) {
total_size +=
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::MessageSize(msg);
}
return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo::_class_data_ = {
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
MultiFragmentPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }
void MultiFragmentPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo*>(&to_msg);
auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo&>(from_msg);
// @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
uint32_t cached_has_bits = 0;
(void) cached_has_bits;
_this->_impl_.targets_info_.MergeFrom(from._impl_.targets_info_);
_this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}
void MultiFragmentPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
if (&from == this) return;
Clear();
MergeFrom(from);
}
bool MultiFragmentPortInfo::IsInitialized() const {
return true;
}
void MultiFragmentPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo* other) {
using std::swap;
_internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
_impl_.targets_info_.InternalSwap(&other->_impl_.targets_info_);
}
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo::GetMetadata() const {
return ::_pbi::AssignDescriptors(
&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[2]);
}
// @@protoc_insertion_point(namespace_scope)
} // namespace service
} // namespace holoscan
PROTOBUF_NAMESPACE_OPEN
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >(Arena* arena) {
return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >(arena);
}
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >(Arena* arena) {
return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >(arena);
}
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo >(Arena* arena) {
return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo >(arena);
}
PROTOBUF_NAMESPACE_CLOSE
// @@protoc_insertion_point(global_scope)
#include <google/protobuf/port_undef.inc>