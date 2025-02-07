NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Program Listing for File multi_fragment_port_info.pb.cc

Return to documentation for file (src/core/services/generated/multi_fragment_port_info.pb.cc)

// Generated by the protocol buffer compiler. DO NOT EDIT!
// source: multi_fragment_port_info.proto

#include "multi_fragment_port_info.pb.h"

#include <algorithm>

#include <google/protobuf/io/coded_stream.h>
#include <google/protobuf/extension_set.h>
#include <google/protobuf/wire_format_lite.h>
#include <google/protobuf/descriptor.h>
#include <google/protobuf/generated_message_reflection.h>
#include <google/protobuf/reflection_ops.h>
#include <google/protobuf/wire_format.h>
// @@protoc_insertion_point(includes)
#include <google/protobuf/port_def.inc>

PROTOBUF_PRAGMA_INIT_SEG

namespace _pb = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID;
namespace _pbi = _pb::internal;

namespace holoscan {
namespace service {
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(
    ::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
    /*decltype(_impl_._has_bits_)*/{}
  , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.input_names_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.output_names_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.receiver_names_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.operator_name_)*/{&::_pbi::fixed_address_empty_string, ::_pbi::ConstantInitialized{}}} {}
struct MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal {
  PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal()
      : _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
  ~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal() {}
  union {
    MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo _instance;
  };
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_;
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(
    ::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
    /*decltype(_impl_._has_bits_)*/{}
  , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.operators_info_)*/{}
  , /*decltype(_impl_.fragment_name_)*/{&::_pbi::fixed_address_empty_string, ::_pbi::ConstantInitialized{}}} {}
struct MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal {
  PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal()
      : _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
  ~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal() {}
  union {
    MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo _instance;
  };
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_;
PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(
    ::_pbi::ConstantInitialized): _impl_{
    /*decltype(_impl_.targets_info_)*/{}
  , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}} {}
struct MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal {
  PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal()
      : _instance(::_pbi::ConstantInitialized{}) {}
  ~MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal() {}
  union {
    MultiFragmentPortInfo _instance;
  };
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_NO_DESTROY PROTOBUF_CONSTINIT PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY1 MultiFragmentPortInfoDefaultTypeInternal _MultiFragmentPortInfo_default_instance_;
}  // namespace service
}  // namespace holoscan
static ::_pb::Metadata file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[3];
static constexpr ::_pb::EnumDescriptor const** file_level_enum_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = nullptr;
static constexpr ::_pb::ServiceDescriptor const** file_level_service_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = nullptr;

const uint32_t TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto::offsets[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) = {
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_._has_bits_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _internal_metadata_),
  ~0u,  // no _extensions_
  ~0u,  // no _oneof_case_
  ~0u,  // no _weak_field_map_
  ~0u,  // no _inlined_string_donated_
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.operator_name_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.input_names_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.output_names_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo, _impl_.receiver_names_),
  0,
  ~0u,
  ~0u,
  ~0u,
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_._has_bits_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _internal_metadata_),
  ~0u,  // no _extensions_
  ~0u,  // no _oneof_case_
  ~0u,  // no _weak_field_map_
  ~0u,  // no _inlined_string_donated_
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_.fragment_name_),
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo, _impl_.operators_info_),
  0,
  ~0u,
  ~0u,  // no _has_bits_
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo, _internal_metadata_),
  ~0u,  // no _extensions_
  ~0u,  // no _oneof_case_
  ~0u,  // no _weak_field_map_
  ~0u,  // no _inlined_string_donated_
  PROTOBUF_FIELD_OFFSET(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo, _impl_.targets_info_),
};
static const ::_pbi::MigrationSchema schemas[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) = {
  { 0, 10, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo)},
  { 14, 22, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo)},
  { 24, -1, -1, sizeof(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo)},
};

static const ::_pb::Message* const file_default_instances[] = {
  &::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo_default_instance_._instance,
  &::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo_default_instance_._instance,
  &::holoscan::service::_MultiFragmentPortInfo_default_instance_._instance,
};

const char descriptor_table_protodef_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[] PROTOBUF_SECTION_VARIABLE(protodesc_cold) =
  "\n\036multi_fragment_port_info.proto\022\020holosc"
  "an.service\"\202\003\n\025MultiFragmentPortInfo\022N\n\014"
  "targets_info\030\001\003(\01328.holoscan.service.Mu"
  "ltiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo\032\203\001\n"
  "\020OperatorPortInfo\022\032\n\roperator_name\030\001\001(\t"
  "H\000\210\001\001\022\023\n\013input_names\030\002\003(\t\022\024\n\014output_nam"
  "es\030\003\003(\t\022\026\n\016receiver_names\030\004\003(\tB\020\n\016_ope"
  "rator_name\032\222\001\n\020FragmentPortInfo\022\032\n\rfragm"
  "ent_name\030\001\001(\tH\000\210\001\001\022P\n\016operators_info\030\002"
  "\003(\01328.holoscan.service.MultiFragmentPort"
  "Info.OperatorPortInfoB\020\n\016_fragment_nameb"
  "\006proto3"
  ;
static ::_pbi::once_flag descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once;
const ::_pbi::DescriptorTable descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto = {
    false, false, 447, descriptor_table_protodef_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
    "multi_fragment_port_info.proto",
    &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once, nullptr, 0, 3,
    schemas, file_default_instances, TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto::offsets,
    file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto, file_level_enum_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
    file_level_service_descriptors_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto,
};
PROTOBUF_ATTRIBUTE_WEAK const ::_pbi::DescriptorTable* descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter() {
  return &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto;
}

// Force running AddDescriptors() at dynamic initialization time.
PROTOBUF_ATTRIBUTE_INIT_PRIORITY2 static ::_pbi::AddDescriptorsRunner dynamic_init_dummy_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto(&descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto);
namespace holoscan {
namespace service {

// ===================================================================

class MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_Internal {
 public:
  using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo>()._impl_._has_bits_);
  static void set_has_operator_name(HasBits* has_bits) {
    (*has_bits)[0] |= 1u;
  }
};

MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
                         bool is_message_owned)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
  SharedCtor(arena, is_message_owned);
  // @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
  MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* const _this = this; (void)_this;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_._has_bits_){from._impl_._has_bits_}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
    , decltype(_impl_.input_names_){from._impl_.input_names_}
    , decltype(_impl_.output_names_){from._impl_.output_names_}
    , decltype(_impl_.receiver_names_){from._impl_.receiver_names_}
    , decltype(_impl_.operator_name_){}};

  _internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
  _impl_.operator_name_.InitDefault();
  #ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
    _impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
  #endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
  if (from._internal_has_operator_name()) {
    _this->_impl_.operator_name_.Set(from._internal_operator_name(),
      _this->GetArenaForAllocation());
  }
  // @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
}

inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SharedCtor(
    ::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
  (void)arena;
  (void)is_message_owned;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_._has_bits_){}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
    , decltype(_impl_.input_names_){arena}
    , decltype(_impl_.output_names_){arena}
    , decltype(_impl_.receiver_names_){arena}
    , decltype(_impl_.operator_name_){}
  };
  _impl_.operator_name_.InitDefault();
  #ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
    _impl_.operator_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
  #endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
}

MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::~MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo() {
  // @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
  (void)arena;
    return;
  }
  SharedDtor();
}

inline void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SharedDtor() {
  GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
  _impl_.input_names_.~RepeatedPtrField();
  _impl_.output_names_.~RepeatedPtrField();
  _impl_.receiver_names_.~RepeatedPtrField();
  _impl_.operator_name_.Destroy();
}

void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
  _impl_._cached_size_.Set(size);
}

void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  _impl_.input_names_.Clear();
  _impl_.output_names_.Clear();
  _impl_.receiver_names_.Clear();
  cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
  if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
    _impl_.operator_name_.ClearNonDefaultToEmpty();
  }
  _impl_._has_bits_.Clear();
  _internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}

const char* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
  _Internal::HasBits has_bits{};
  while (!ctx->Done(&ptr)) {
    uint32_t tag;
    ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
    switch (tag >> 3) {
      // optional string operator_name = 1;
      case 1:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
          auto str = _internal_mutable_operator_name();
          ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
          CHK_(ptr);
          CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name"));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      // repeated string input_names = 2;
      case 2:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 18)) {
          ptr -= 1;
          do {
            ptr += 1;
            auto str = _internal_add_input_names();
            ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
            CHK_(ptr);
            CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names"));
            if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
          } while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<18>(ptr));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      // repeated string output_names = 3;
      case 3:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 26)) {
          ptr -= 1;
          do {
            ptr += 1;
            auto str = _internal_add_output_names();
            ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
            CHK_(ptr);
            CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names"));
            if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
          } while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<26>(ptr));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      // repeated string receiver_names = 4;
      case 4:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 34)) {
          ptr -= 1;
          do {
            ptr += 1;
            auto str = _internal_add_receiver_names();
            ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
            CHK_(ptr);
            CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names"));
            if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
          } while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<34>(ptr));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      default:
        goto handle_unusual;
    }  // switch
  handle_unusual:
    if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
      CHK_(ptr);
      ctx->SetLastTag(tag);
      goto message_done;
    }
    ptr = UnknownFieldParse(
        tag,
        _internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
        ptr, ctx);
    CHK_(ptr != nullptr);
  }  // while
message_done:
  _impl_._has_bits_.Or(has_bits);
  return ptr;
failure:
  ptr = nullptr;
  goto message_done;
#undef CHK_
}

uint8_t* MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_InternalSerialize(
    uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  // optional string operator_name = 1;
  if (_internal_has_operator_name()) {
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
      this->_internal_operator_name().data(), static_cast<int>(this->_internal_operator_name().length()),
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
      "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.operator_name");
    target = stream->WriteStringMaybeAliased(
        1, this->_internal_operator_name(), target);
  }

  // repeated string input_names = 2;
  for (int i = 0, n = this->_internal_input_names_size(); i < n; i++) {
    const auto& s = this->_internal_input_names(i);
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
      s.data(), static_cast<int>(s.length()),
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
      "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.input_names");
    target = stream->WriteString(2, s, target);
  }

  // repeated string output_names = 3;
  for (int i = 0, n = this->_internal_output_names_size(); i < n; i++) {
    const auto& s = this->_internal_output_names(i);
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
      s.data(), static_cast<int>(s.length()),
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
      "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.output_names");
    target = stream->WriteString(3, s, target);
  }

  // repeated string receiver_names = 4;
  for (int i = 0, n = this->_internal_receiver_names_size(); i < n; i++) {
    const auto& s = this->_internal_receiver_names(i);
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
      s.data(), static_cast<int>(s.length()),
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
      "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo.receiver_names");
    target = stream->WriteString(4, s, target);
  }

  if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
    target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
        _internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
  }
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  return target;
}

size_t MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  size_t total_size = 0;

  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  // repeated string input_names = 2;
  total_size += 1 *
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.input_names_.size());
  for (int i = 0, n = _impl_.input_names_.size(); i < n; i++) {
    total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
      _impl_.input_names_.Get(i));
  }

  // repeated string output_names = 3;
  total_size += 1 *
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.output_names_.size());
  for (int i = 0, n = _impl_.output_names_.size(); i < n; i++) {
    total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
      _impl_.output_names_.Get(i));
  }

  // repeated string receiver_names = 4;
  total_size += 1 *
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::FromIntSize(_impl_.receiver_names_.size());
  for (int i = 0, n = _impl_.receiver_names_.size(); i < n; i++) {
    total_size += ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
      _impl_.receiver_names_.Get(i));
  }

  // optional string operator_name = 1;
  cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
  if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
    total_size += 1 +
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
        this->_internal_operator_name());
  }

  return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::_class_data_ = {
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
    MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }


void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
  auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo*>(&to_msg);
  auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo&>(from_msg);
  // @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  _this->_impl_.input_names_.MergeFrom(from._impl_.input_names_);
  _this->_impl_.output_names_.MergeFrom(from._impl_.output_names_);
  _this->_impl_.receiver_names_.MergeFrom(from._impl_.receiver_names_);
  if (from._internal_has_operator_name()) {
    _this->_internal_set_operator_name(from._internal_operator_name());
  }
  _this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}

void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo)
  if (&from == this) return;
  Clear();
  MergeFrom(from);
}

bool MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::IsInitialized() const {
  return true;
}

void MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo* other) {
  using std::swap;
  auto* lhs_arena = GetArenaForAllocation();
  auto* rhs_arena = other->GetArenaForAllocation();
  _internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
  swap(_impl_._has_bits_[0], other->_impl_._has_bits_[0]);
  _impl_.input_names_.InternalSwap(&other->_impl_.input_names_);
  _impl_.output_names_.InternalSwap(&other->_impl_.output_names_);
  _impl_.receiver_names_.InternalSwap(&other->_impl_.receiver_names_);
  ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr::InternalSwap(
      &_impl_.operator_name_, lhs_arena,
      &other->_impl_.operator_name_, rhs_arena
  );
}

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo::GetMetadata() const {
  return ::_pbi::AssignDescriptors(
      &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
      file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[0]);
}

// ===================================================================

class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_Internal {
 public:
  using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>()._impl_._has_bits_);
  static void set_has_fragment_name(HasBits* has_bits) {
    (*has_bits)[0] |= 1u;
  }
};

MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
                         bool is_message_owned)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
  SharedCtor(arena, is_message_owned);
  // @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
  MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* const _this = this; (void)_this;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_._has_bits_){from._impl_._has_bits_}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
    , decltype(_impl_.operators_info_){from._impl_.operators_info_}
    , decltype(_impl_.fragment_name_){}};

  _internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
  _impl_.fragment_name_.InitDefault();
  #ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
    _impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
  #endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
  if (from._internal_has_fragment_name()) {
    _this->_impl_.fragment_name_.Set(from._internal_fragment_name(),
      _this->GetArenaForAllocation());
  }
  // @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
}

inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SharedCtor(
    ::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
  (void)arena;
  (void)is_message_owned;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_._has_bits_){}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
    , decltype(_impl_.operators_info_){arena}
    , decltype(_impl_.fragment_name_){}
  };
  _impl_.fragment_name_.InitDefault();
  #ifdef PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
    _impl_.fragment_name_.Set("", GetArenaForAllocation());
  #endif// PROTOBUF_FORCE_COPY_DEFAULT_STRING
}

MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() {
  // @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
  (void)arena;
    return;
  }
  SharedDtor();
}

inline void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SharedDtor() {
  GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
  _impl_.operators_info_.~RepeatedPtrField();
  _impl_.fragment_name_.Destroy();
}

void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
  _impl_._cached_size_.Set(size);
}

void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  _impl_.operators_info_.Clear();
  cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
  if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
    _impl_.fragment_name_.ClearNonDefaultToEmpty();
  }
  _impl_._has_bits_.Clear();
  _internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}

const char* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
  _Internal::HasBits has_bits{};
  while (!ctx->Done(&ptr)) {
    uint32_t tag;
    ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
    switch (tag >> 3) {
      // optional string fragment_name = 1;
      case 1:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
          auto str = _internal_mutable_fragment_name();
          ptr = ::_pbi::InlineGreedyStringParser(str, ptr, ctx);
          CHK_(ptr);
          CHK_(::_pbi::VerifyUTF8(str, "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name"));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
      case 2:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 18)) {
          ptr -= 1;
          do {
            ptr += 1;
            ptr = ctx->ParseMessage(_internal_add_operators_info(), ptr);
            CHK_(ptr);
            if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
          } while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<18>(ptr));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      default:
        goto handle_unusual;
    }  // switch
  handle_unusual:
    if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
      CHK_(ptr);
      ctx->SetLastTag(tag);
      goto message_done;
    }
    ptr = UnknownFieldParse(
        tag,
        _internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
        ptr, ctx);
    CHK_(ptr != nullptr);
  }  // while
message_done:
  _impl_._has_bits_.Or(has_bits);
  return ptr;
failure:
  ptr = nullptr;
  goto message_done;
#undef CHK_
}

uint8_t* MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_InternalSerialize(
    uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  // optional string fragment_name = 1;
  if (_internal_has_fragment_name()) {
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::VerifyUtf8String(
      this->_internal_fragment_name().data(), static_cast<int>(this->_internal_fragment_name().length()),
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::SERIALIZE,
      "holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo.fragment_name");
    target = stream->WriteStringMaybeAliased(
        1, this->_internal_fragment_name(), target);
  }

  // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
  for (unsigned i = 0,
      n = static_cast<unsigned>(this->_internal_operators_info_size()); i < n; i++) {
    const auto& repfield = this->_internal_operators_info(i);
    target = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::
        InternalWriteMessage(2, repfield, repfield.GetCachedSize(), target, stream);
  }

  if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
    target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
        _internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
  }
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  return target;
}

size_t MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  size_t total_size = 0;

  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.OperatorPortInfo operators_info = 2;
  total_size += 1UL * this->_internal_operators_info_size();
  for (const auto& msg : this->_impl_.operators_info_) {
    total_size +=
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::MessageSize(msg);
  }

  // optional string fragment_name = 1;
  cached_has_bits = _impl_._has_bits_[0];
  if (cached_has_bits & 0x00000001u) {
    total_size += 1 +
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::StringSize(
        this->_internal_fragment_name());
  }

  return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::_class_data_ = {
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
    MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }


void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
  auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo*>(&to_msg);
  auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo&>(from_msg);
  // @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  _this->_impl_.operators_info_.MergeFrom(from._impl_.operators_info_);
  if (from._internal_has_fragment_name()) {
    _this->_internal_set_fragment_name(from._internal_fragment_name());
  }
  _this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}

void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo)
  if (&from == this) return;
  Clear();
  MergeFrom(from);
}

bool MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::IsInitialized() const {
  return true;
}

void MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo* other) {
  using std::swap;
  auto* lhs_arena = GetArenaForAllocation();
  auto* rhs_arena = other->GetArenaForAllocation();
  _internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
  swap(_impl_._has_bits_[0], other->_impl_._has_bits_[0]);
  _impl_.operators_info_.InternalSwap(&other->_impl_.operators_info_);
  ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr::InternalSwap(
      &_impl_.fragment_name_, lhs_arena,
      &other->_impl_.fragment_name_, rhs_arena
  );
}

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::GetMetadata() const {
  return ::_pbi::AssignDescriptors(
      &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
      file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[1]);
}

// ===================================================================

class MultiFragmentPortInfo::_Internal {
 public:
};

MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena* arena,
                         bool is_message_owned)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message(arena, is_message_owned) {
  SharedCtor(arena, is_message_owned);
  // @@protoc_insertion_point(arena_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
}
MultiFragmentPortInfo::MultiFragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo& from)
  : ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message() {
  MultiFragmentPortInfo* const _this = this; (void)_this;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_.targets_info_){from._impl_.targets_info_}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}};

  _internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
  // @@protoc_insertion_point(copy_constructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
}

inline void MultiFragmentPortInfo::SharedCtor(
    ::_pb::Arena* arena, bool is_message_owned) {
  (void)arena;
  (void)is_message_owned;
  new (&_impl_) Impl_{
      decltype(_impl_.targets_info_){arena}
    , /*decltype(_impl_._cached_size_)*/{}
  };
}

MultiFragmentPortInfo::~MultiFragmentPortInfo() {
  // @@protoc_insertion_point(destructor:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  if (auto *arena = _internal_metadata_.DeleteReturnArena<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>()) {
  (void)arena;
    return;
  }
  SharedDtor();
}

inline void MultiFragmentPortInfo::SharedDtor() {
  GOOGLE_DCHECK(GetArenaForAllocation() == nullptr);
  _impl_.targets_info_.~RepeatedPtrField();
}

void MultiFragmentPortInfo::SetCachedSize(int size) const {
  _impl_._cached_size_.Set(size);
}

void MultiFragmentPortInfo::Clear() {
// @@protoc_insertion_point(message_clear_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  _impl_.targets_info_.Clear();
  _internal_metadata_.Clear<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>();
}

const char* MultiFragmentPortInfo::_InternalParse(const char* ptr, ::_pbi::ParseContext* ctx) {
#define CHK_(x) if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(!(x))) goto failure
  while (!ctx->Done(&ptr)) {
    uint32_t tag;
    ptr = ::_pbi::ReadTag(ptr, &tag);
    switch (tag >> 3) {
      // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
      case 1:
        if (PROTOBUF_PREDICT_TRUE(static_cast<uint8_t>(tag) == 10)) {
          ptr -= 1;
          do {
            ptr += 1;
            ptr = ctx->ParseMessage(_internal_add_targets_info(), ptr);
            CHK_(ptr);
            if (!ctx->DataAvailable(ptr)) break;
          } while (::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ExpectTag<10>(ptr));
        } else
          goto handle_unusual;
        continue;
      default:
        goto handle_unusual;
    }  // switch
  handle_unusual:
    if ((tag == 0) || ((tag & 7) == 4)) {
      CHK_(ptr);
      ctx->SetLastTag(tag);
      goto message_done;
    }
    ptr = UnknownFieldParse(
        tag,
        _internal_metadata_.mutable_unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(),
        ptr, ctx);
    CHK_(ptr != nullptr);
  }  // while
message_done:
  return ptr;
failure:
  ptr = nullptr;
  goto message_done;
#undef CHK_
}

uint8_t* MultiFragmentPortInfo::_InternalSerialize(
    uint8_t* target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream* stream) const {
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
  for (unsigned i = 0,
      n = static_cast<unsigned>(this->_internal_targets_info_size()); i < n; i++) {
    const auto& repfield = this->_internal_targets_info(i);
    target = ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::
        InternalWriteMessage(1, repfield, repfield.GetCachedSize(), target, stream);
  }

  if (PROTOBUF_PREDICT_FALSE(_internal_metadata_.have_unknown_fields())) {
    target = ::_pbi::WireFormat::InternalSerializeUnknownFieldsToArray(
        _internal_metadata_.unknown_fields<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet::default_instance), target, stream);
  }
  // @@protoc_insertion_point(serialize_to_array_end:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  return target;
}

size_t MultiFragmentPortInfo::ByteSizeLong() const {
// @@protoc_insertion_point(message_byte_size_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  size_t total_size = 0;

  uint32_t cached_has_bits = 0;
  // Prevent compiler warnings about cached_has_bits being unused
  (void) cached_has_bits;

  // repeated .holoscan.service.MultiFragmentPortInfo.FragmentPortInfo targets_info = 1;
  total_size += 1UL * this->_internal_targets_info_size();
  for (const auto& msg : this->_impl_.targets_info_) {
    total_size +=
      ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::WireFormatLite::MessageSize(msg);
  }

  return MaybeComputeUnknownFieldsSize(total_size, &_impl_._cached_size_);
}

const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData MultiFragmentPortInfo::_class_data_ = {
    ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck,
    MultiFragmentPortInfo::MergeImpl
};
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData*MultiFragmentPortInfo::GetClassData() const { return &_class_data_; }


void MultiFragmentPortInfo::MergeImpl(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& to_msg, const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message& from_msg) {
  auto* const _this = static_cast<MultiFragmentPortInfo*>(&to_msg);
  auto& from = static_cast<const MultiFragmentPortInfo&>(from_msg);
  // @@protoc_insertion_point(class_specific_merge_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  GOOGLE_DCHECK_NE(&from, _this);
  uint32_t cached_has_bits = 0;
  (void) cached_has_bits;

  _this->_impl_.targets_info_.MergeFrom(from._impl_.targets_info_);
  _this->_internal_metadata_.MergeFrom<::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::UnknownFieldSet>(from._internal_metadata_);
}

void MultiFragmentPortInfo::CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo& from) {
// @@protoc_insertion_point(class_specific_copy_from_start:holoscan.service.MultiFragmentPortInfo)
  if (&from == this) return;
  Clear();
  MergeFrom(from);
}

bool MultiFragmentPortInfo::IsInitialized() const {
  return true;
}

void MultiFragmentPortInfo::InternalSwap(MultiFragmentPortInfo* other) {
  using std::swap;
  _internal_metadata_.InternalSwap(&other->_internal_metadata_);
  _impl_.targets_info_.InternalSwap(&other->_impl_.targets_info_);
}

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata MultiFragmentPortInfo::GetMetadata() const {
  return ::_pbi::AssignDescriptors(
      &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_getter, &descriptor_table_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto_once,
      file_level_metadata_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto[2]);
}

// @@protoc_insertion_point(namespace_scope)
}  // namespace service
}  // namespace holoscan
PROTOBUF_NAMESPACE_OPEN
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >(Arena* arena) {
  return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo >(arena);
}
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >(Arena* arena) {
  return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo >(arena);
}
template<> PROTOBUF_NOINLINE ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo*
Arena::CreateMaybeMessage< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo >(Arena* arena) {
  return Arena::CreateMessageInternal< ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo >(arena);
}
PROTOBUF_NAMESPACE_CLOSE

// @@protoc_insertion_point(global_scope)
#include <google/protobuf/port_undef.inc>

