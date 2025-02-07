NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Typedef holoscan::Parameter

Typedef Documentation

template<typename ValueT>
using holoscan::Parameter = MetaParameter<ValueT>
