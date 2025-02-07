Typedef holoscan::nvml::nvmlErrorString_t

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Typedef Documentation

typedef const char *(*holoscan::nvml::nvmlErrorString_t)(nvmlReturn_t)
