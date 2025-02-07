Typedef holoscan::type_info

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Typedef Documentation

template<typename T>
using holoscan::type_info = _type_info<std::decay_t<T>>
