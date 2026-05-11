Template Class HoloEntitySerializerBase
Defined in File holo_entity_serializer_base.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::PubSubEntitySerializer
-
template<typename EndpointT>
class HoloEntitySerializerBase : public nvidia::gxf::PubSubEntitySerializer
Shared HOLO/NDPL entity serializer core, parameterized on the endpoint type.
Implements the full PubSubEntitySerializer interface: entity serialize/deserialize using the “HOLO” wire format, and native-descriptor export/import using the NDPL envelope. Subclasses only provide the constructor (passing endpoint type and name).
EndpointT must provide: write(), read(), write_trivial_type(), read_trivial_type(), bytes_written(), bytes_remaining(), and constructors from vector<uint8_t>* (write), const vector<uint8_t>* (read), and (uint8_t*, size_t) (write into buffer).
Public Types
-
enum class ComponentType : uint32_t
Values:
-
enumerator kUnknown
-
enumerator kTensor
-
enumerator kTimestamp
-
enumerator kMessage
-
enumerator kMetadataDictionary
-
enumerator kMessageLabel
- enumerator kUnknown
Public Functions
-
~HoloEntitySerializerBase() override = default
-
HoloEntitySerializerBase(const HoloEntitySerializerBase&) = delete
-
HoloEntitySerializerBase &operator=(const HoloEntitySerializerBase&) = delete
-
nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> serialize(nvidia::gxf::Entity entity, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator = nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator>()) override
-
nvidia::gxf::Expected<size_t> serialize_into(nvidia::gxf::Entity entity, uint8_t *buffer, size_t buffer_size, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator = nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator>()) override
-
nvidia::gxf::Expected<nvidia::gxf::Entity> deserialize(const std::vector<uint8_t> &data, gxf_context_t context, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator) override
-
size_t estimate_size(nvidia::gxf::Entity entity) override
-
inline bool supports_gpu_tensors() const override
-
inline bool supports_zero_copy() const override
-
inline bool supports_direct_buffer_serialization() const override
-
inline bool supports_native_descriptors() const override
-
nvidia::gxf::Expected<void> export_native_descriptor(gxf_uid_t entity_uid, gxf_context_t context, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator, nvidia::gxf::NativeDescriptorPayload &out_payload, const std::string &protocol_name = "") override
-
nvidia::gxf::Expected<nvidia::gxf::Entity> import_native_descriptor(const nvidia::gxf::NativeDescriptorPayload &payload, gxf_context_t context, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator) override
-
inline const char *name() const override
-
inline void set_cuda_stream(cudaStream_t stream)
-
inline cudaStream_t cuda_stream() const
Public Static Attributes
-
static constexpr uint32_t kFlagIsGpuTensor = 0x01
Protected Functions
-
inline explicit HoloEntitySerializerBase(std::string serializer_name, cudaStream_t cuda_stream = nullptr)
Protected Attributes
-
std::string serializer_name_
-
struct ComponentHeader
-
Public Members
-
uint32_t type_id = 0
-
uint32_t name_length = 0
-
uint32_t data_size = 0
-
uint32_t flags = 0
- uint32_t type_id = 0
-
struct SerializationHeader
-
Public Members
-
uint32_t magic = 0x484F4C4F
-
uint32_t version = 1
-
uint32_t num_components = 0
-
uint32_t flags = 0
-
uint64_t total_size = 0
- uint32_t magic = 0x484F4C4F
-
struct TensorMetadata
-
Public Members
-
uint32_t rank = 0
-
uint32_t element_type = 0
-
uint32_t storage_type = 0
-
uint64_t bytes_per_element = 0
-
uint64_t total_bytes = 0
-
uint64_t shape[8] = {0}
-
uint64_t strides[8] = {0}
- uint32_t rank = 0
- enum class ComponentType : uint32_t