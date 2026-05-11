Template Class Nullable
Defined in File nullable_pointer.hpp
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template<typename T>
class Nullable
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Public Functions
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inline explicit Nullable(T value = 0)
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inline explicit Nullable(std::nullptr_t)
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inline operator T() const
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inline explicit operator bool()
Friends
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inline friend bool operator==(Nullable l, std::nullptr_t)
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inline friend bool operator==(std::nullptr_t, Nullable r)
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inline friend bool operator!=(Nullable l, std::nullptr_t)
-
inline friend bool operator!=(std::nullptr_t, Nullable r)
- inline explicit Nullable(T value = 0)
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