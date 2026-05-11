Holoscan SDK v4.2.0
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Template Class Nullable

Nested Relationships

Nested Types

Class Documentation

template<typename T>
class Nullable

Public Functions

inline explicit Nullable(T value = 0)
inline explicit Nullable(std::nullptr_t)
inline operator T() const
inline explicit operator bool()

Friends

inline friend bool operator==(Nullable l, Nullable r)
inline friend bool operator!=(Nullable l, Nullable r)
inline friend bool operator==(Nullable l, std::nullptr_t)
inline friend bool operator==(std::nullptr_t, Nullable r)
inline friend bool operator!=(Nullable l, std::nullptr_t)
inline friend bool operator!=(std::nullptr_t, Nullable r)

template<typename RESULT, RESULT func>
struct Deleter

Deleter, call the function when the object is deleted.

Template Parameters

F – function to call

Public Types

typedef Nullable<T> pointer

Public Functions

inline void operator()(T value) const
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