Class SessionDiscoveryFrontend
Defined in File in_memory_pubsub_session.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::PubSubDiscovery
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class SessionDiscoveryFrontend : public nvidia::gxf::PubSubDiscovery
PubSubDiscovery frontend that delegates to a shared InMemoryPubSubSession.
Each instance maintains its own per-participant callbacks while forwarding endpoint operations to the shared InMemoryDiscovery backend.
Public Functions
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nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
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nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override
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bool is_initialized() const override
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inline nvidia::gxf::DiscoveryModel discovery_model() const override
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nvidia::gxf::Expected<void> announce_publisher(const nvidia::gxf::PublisherInfo &info) override
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nvidia::gxf::Expected<void> announce_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberInfo &info) override
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nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher(const nvidia::gxf::PublisherGid &gid) override
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nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberGid &gid) override
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nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::PublisherInfo>> query_publishers(const std::string &topic_name) override
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nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::SubscriberInfo>> query_subscribers(const std::string &topic_name) override
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nvidia::gxf::Expected<std::vector<std::string>> get_all_topics() override
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void set_on_publisher_discovered(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherDiscoveredCallback callback) override
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void set_on_subscriber_discovered(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberDiscoveredCallback callback) override
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void set_on_publisher_lost(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherLostCallback callback) override
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void set_on_subscriber_lost(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberLostCallback callback) override
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nvidia::gxf::Expected<void> replay_registered_endpoints()
- nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
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