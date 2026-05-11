Holoscan SDK v4.2.0
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Class SessionDiscoveryFrontend

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::PubSubDiscovery

Class Documentation

class SessionDiscoveryFrontend : public nvidia::gxf::PubSubDiscovery

PubSubDiscovery frontend that delegates to a shared InMemoryPubSubSession.

Each instance maintains its own per-participant callbacks while forwarding endpoint operations to the shared InMemoryDiscovery backend.

Public Functions

SessionDiscoveryFrontend(std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session, std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant)
nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override
bool is_initialized() const override
inline nvidia::gxf::DiscoveryModel discovery_model() const override
nvidia::gxf::Expected<void> announce_publisher(const nvidia::gxf::PublisherInfo &info) override
nvidia::gxf::Expected<void> announce_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberInfo &info) override
nvidia::gxf::Expected<void> remove_publisher(const nvidia::gxf::PublisherGid &gid) override
nvidia::gxf::Expected<void> remove_subscriber(const nvidia::gxf::SubscriberGid &gid) override
nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::PublisherInfo>> query_publishers(const std::string &topic_name) override
nvidia::gxf::Expected<std::vector<nvidia::gxf::SubscriberInfo>> query_subscribers(const std::string &topic_name) override
nvidia::gxf::Expected<std::vector<std::string>> get_all_topics() override
void set_on_publisher_discovered(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherDiscoveredCallback callback) override
void set_on_subscriber_discovered(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberDiscoveredCallback callback) override
void set_on_publisher_lost(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::PublisherLostCallback callback) override
void set_on_subscriber_lost(nvidia::gxf::PubSubDiscovery::SubscriberLostCallback callback) override
nvidia::gxf::Expected<void> replay_registered_endpoints()
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