Class SessionTransportFrontend
Defined in File in_memory_pubsub_session.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::PubSubTransport
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class SessionTransportFrontend : public nvidia::gxf::PubSubTransport
PubSubTransport frontend that delegates to a shared InMemoryPubSubSession.
Each instance maintains its own per-participant connection state while forwarding send operations to the shared InMemoryTransport backend.
Public Functions
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nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
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nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override
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bool is_initialized() const override
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inline nvidia::gxf::TransportModel transport_model() const override
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inline bool native_topic_matching() const override
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inline bool native_qos_enforcement() const override
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inline bool supports_multicast() const override
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inline bool requires_explicit_connections() const override
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nvidia::gxf::Expected<void> connect_to(const nvidia::gxf::EndpointInfo &remote_endpoint) override
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nvidia::gxf::Expected<void> disconnect_from(const nvidia::gxf::Gid &remote_gid) override
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bool is_connected_to(const nvidia::gxf::Gid &remote_gid) const override
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nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid &destination_gid, const std::vector<uint8_t> &payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata &metadata) override
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nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid &destination_gid, std::vector<uint8_t> &&payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata &metadata) override
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void set_on_receive(nvidia::gxf::PubSubTransport::ReceiveCallback callback) override
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void set_on_connection_established(nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionEstablishedCallback callback) override
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void set_on_connection_lost(nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionLostCallback callback) override
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size_t get_send_queue_size() const override
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inline size_t get_receive_queue_size() const override
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size_t get_connection_count() const override
- nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
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