Holoscan SDK v4.2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  Holoscan SDK v4.2.0  Class SessionTransportFrontend

Class SessionTransportFrontend

Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::PubSubTransport

Class Documentation

class SessionTransportFrontend : public nvidia::gxf::PubSubTransport

PubSubTransport frontend that delegates to a shared InMemoryPubSubSession.

Each instance maintains its own per-participant connection state while forwarding send operations to the shared InMemoryTransport backend.

Public Functions

SessionTransportFrontend(std::shared_ptr<InMemoryPubSubSession> session, std::shared_ptr<InMemorySessionParticipant> participant)
nvidia::gxf::Expected<void> initialize() override
nvidia::gxf::Expected<void> shutdown() override
bool is_initialized() const override
inline nvidia::gxf::TransportModel transport_model() const override
inline bool native_topic_matching() const override
inline bool native_qos_enforcement() const override
inline bool supports_multicast() const override
inline bool requires_explicit_connections() const override
nvidia::gxf::Expected<void> connect_to(const nvidia::gxf::EndpointInfo &remote_endpoint) override
nvidia::gxf::Expected<void> disconnect_from(const nvidia::gxf::Gid &remote_gid) override
bool is_connected_to(const nvidia::gxf::Gid &remote_gid) const override
nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid &destination_gid, const std::vector<uint8_t> &payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata &metadata) override
nvidia::gxf::Expected<void> send(const nvidia::gxf::Gid &destination_gid, std::vector<uint8_t> &&payload, const nvidia::gxf::MessageMetadata &metadata) override
void set_on_receive(nvidia::gxf::PubSubTransport::ReceiveCallback callback) override
void set_on_connection_established(nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionEstablishedCallback callback) override
void set_on_connection_lost(nvidia::gxf::PubSubTransport::ConnectionLostCallback callback) override
size_t get_send_queue_size() const override
inline size_t get_receive_queue_size() const override
size_t get_connection_count() const override
Previous Class SessionDiscoveryFrontend
Next Class SidecarDispatchQueue
© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 11, 2026
content here