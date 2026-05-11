Class StdPubSubEntitySerializer
Defined in File in_memory_pubsub_session.hpp
Base Type
public nvidia::gxf::PubSubEntitySerializer
-
class StdPubSubEntitySerializer : public nvidia::gxf::PubSubEntitySerializer
Adapter that bridges Holoscan’s StdEntitySerializer with GXF’s PubSubEntitySerializer.
StdPubSubEntitySerializerwraps a Holoscan
StdEntitySerializer(which uses
SerializationBuffer) and presents it via the GXF
PubSubEntitySerializerinterface (which works with
std::vector<uint8_t>).
Public Functions
-
nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> serialize(nvidia::gxf::Entity entity, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator = nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator>()) override
-
nvidia::gxf::Expected<nvidia::gxf::Entity> deserialize(const std::vector<uint8_t> &data, gxf_context_t context, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator) override
-
size_t estimate_size(nvidia::gxf::Entity entity) override
-
inline const char *name() const override
- nvidia::gxf::Expected<std::vector<uint8_t>> serialize(nvidia::gxf::Entity entity, nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator> allocator = nvidia::gxf::Handle<nvidia::gxf::Allocator>()) override
Previous Class StdEntitySerializer
Next Class StreamOrderedAllocator