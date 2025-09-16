Function holoscan::static_handle_signal
Defined in File signal_handler.hpp
-
void holoscan::static_handle_signal(int signal)
The method to handle the specified signal.
- Parameters
signal – The signal to handle.
