Struct Documentation

template<>
struct condition_default_name<MultiMessageAvailableTimeoutCondition>

Public Static Attributes

static constexpr const char *value = "multi_message_timeout_condition"
