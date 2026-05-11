Holoscan SDK v4.2.0
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Struct HoloEntitySerializerBase::TensorMetadata

Nested Relationships

This struct is a nested type of Template Class HoloEntitySerializerBase.

Struct Documentation

struct TensorMetadata

Public Members

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uint64_t strides[8] = {0}
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