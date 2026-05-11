Struct HoloEntitySerializerBase::TensorMetadata
Defined in File holo_entity_serializer_base.hpp
This struct is a nested type of Template Class HoloEntitySerializerBase.
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struct TensorMetadata
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Public Members
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uint32_t rank = 0
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uint32_t element_type = 0
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uint32_t storage_type = 0
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uint64_t bytes_per_element = 0
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uint64_t total_bytes = 0
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uint64_t shape[8] = {0}
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uint64_t strides[8] = {0}
- uint32_t rank = 0
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