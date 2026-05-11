Struct HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase::ExportedTensorDescriptor
This struct is a nested type of Template Class HoloIpcCudaNativeBufferAdapterBase.
struct ExportedTensorDescriptor
Decoded DNBX payload: GXF CUDA IPC descriptor + holoipc lifecycle metadata.
Public Members
nvidia::gxf::CudaIpcDescriptor gxf_descriptor
std::vector<uint8_t> lifecycle_key
std::string lifecycle_reply_to_topic_name
int32_t handle_type = {0}
std::string ipc_protocol_version
