Struct ChannelCapabilities
Defined in File video_io_capabilities.hpp
Derived Types
public holoscan::ops::video_io::VideoCaptureChannelCapabilities(Struct VideoCaptureChannelCapabilities)
public holoscan::ops::video_io::VideoTransmitChannelCapabilities(Struct VideoTransmitChannelCapabilities)
-
struct ChannelCapabilities
Shared fields for a single input or output channel on a device.
Subclassed by holoscan::ops::video_io::VideoCaptureChannelCapabilities, holoscan::ops::video_io::VideoTransmitChannelCapabilities
Public Members
-
uint32_t channel_index = 0
-
VideoTransport transport = VideoTransport::kUnknown
-
std::vector<Resolution> resolutions
-
std::vector<FramerateRange> framerates
-
std::vector<PixelFormatDesc> pixel_formats
-
std::vector<VideoColorSpaceKind> color_spaces
-
std::vector<SyncClockMode> sync_modes
-
bool gpudirect_rdma_supported = false
-
bool safety_bypass_supported = false
-
VideoLatencyHint latency
- uint32_t channel_index = 0
Previous Struct V4L2VideoCaptureOp::Buffer
Next Struct FramerateRange