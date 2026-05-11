Struct VideoCaptureChannelCapabilities
Defined in File video_io_capabilities.hpp
Base Type
public holoscan::ops::video_io::ChannelCapabilities(Struct ChannelCapabilities)
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struct VideoCaptureChannelCapabilities : public holoscan::ops::video_io::ChannelCapabilities
Capture-oriented channel capabilities (concrete input role).
Public Members
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std::string interface_label
Human-readable connector or stream label (e.g. “SDI In 1”, “HDMI A”).
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bool progressive_capture_supported = true
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bool interlaced_capture_supported = false
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bool hardware_timestamp_supported = false
- std::string interface_label
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