Holoscan SDK v4.2.0
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Struct VideoCaptureChannelCapabilities

Inheritance Relationships

Base Type

Struct Documentation

struct VideoCaptureChannelCapabilities : public holoscan::ops::video_io::ChannelCapabilities

Capture-oriented channel capabilities (concrete input role).

Public Members

std::string interface_label

Human-readable connector or stream label (e.g. “SDI In 1”, “HDMI A”).

bool progressive_capture_supported = true
bool interlaced_capture_supported = false
bool hardware_timestamp_supported = false
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