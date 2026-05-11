Struct VideoDeviceCapabilities
Defined in File video_io_capabilities.hpp
struct VideoDeviceCapabilities
Capability snapshot for one logical video device (board, NIC, URI namespace, etc.).
Combines input and output limits for tools that need a single summary. Prefer
VideoCaptureCapabilities/
VideoTransmitCapabilitiesfor typed capture vs transmit views.
Public Members
std::string backend_id
std::string device_id
std::string device_uri
uint32_t max_concurrent_inputs = 0
uint32_t max_concurrent_outputs = 0
std::vector<VideoTransport> transports
std::vector<ChannelCapabilities> channels
